В Астраханской области увеличат время работы АЗС за счет ограничения продажи топлива

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Власти Астраханской области решили расширить время работы заправок в регионе за счет введения временного ограничения по отпуску топлива. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам заседания оперативного штаба по топливообеспечению.

"Совместно с поставщиками топлива, принято решение снизить отпуск 92-го и 95-го бензина до 30 литров в одни руки, что позволит увеличить время работы АЗС, а значит, и количество заправленных транспортных средств в день", - написал Бабушкин.

Особое внимание перед началом учебного года будет уделено заправке школьных автобусов и автомобилей рыбодобывающих компаний перед началом путины как ключевой для региона отрасли.

Губернатор добавил, что поставки топлива в регион стабильны, без снижения объёмов, на уровне прошлого периода.

Вместе с тем, по словам Бабушкина, ряд автомобилистов усугубляют ситуацию, создавая искусственные барьеры.

"Я обратился к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой проверить деятельность лиц, организующих нерегламентированные списки очередности на заправках, а также автолюбителей, бросающих транспорт на центральных магистралях. Зачастую машины оставляют заранее, за сутки, что мешает заправке другим автомобилистам", - подчеркнул глава региона.

Как сообщалось, с 14 августа в Астрахани ряд городских заправок были вновь переведены на временный график работы - по 2 часа в день, а для водителей введены ограничения на отпуск топлива - 40 литров на один автомобиль. Помимо этого, с 18 августа было принято решение возобновить режим реализации топлива по четным и нечетным дням с привязкой к государственным регистрационным номерам автомобилей.

Ранее временный режим заправки по календарным дням для нормализации ситуации на топливном рынке вводился в Астрахани с 9 июля. По нечетным числам топливо могли приобрести автомобилисты, чьи номера машин оканчиваются на 1, 3, 5, 7, 9, а по четным - на 0, 2, 4, 6, 8. Кроме того, для заправок, реализующих 92-й и 95-й бензин, был введен временный график работы, чтобы объединять запасы топлива на нескольких станциях. Все ограничения были сняты 28 июля, поскольку властям удалось стабилизировать ситуацию, а также обеспечить наполнение хранилищ сверхнормативным объёмом запасов.