Поиск

В Астраханской области увеличат время работы АЗС за счет ограничения продажи топлива

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Власти Астраханской области решили расширить время работы заправок в регионе за счет введения временного ограничения по отпуску топлива. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам заседания оперативного штаба по топливообеспечению.

"Совместно с поставщиками топлива, принято решение снизить отпуск 92-го и 95-го бензина до 30 литров в одни руки, что позволит увеличить время работы АЗС, а значит, и количество заправленных транспортных средств в день", - написал Бабушкин.

Особое внимание перед началом учебного года будет уделено заправке школьных автобусов и автомобилей рыбодобывающих компаний перед началом путины как ключевой для региона отрасли.

Губернатор добавил, что поставки топлива в регион стабильны, без снижения объёмов, на уровне прошлого периода.

Вместе с тем, по словам Бабушкина, ряд автомобилистов усугубляют ситуацию, создавая искусственные барьеры.

"Я обратился к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой проверить деятельность лиц, организующих нерегламентированные списки очередности на заправках, а также автолюбителей, бросающих транспорт на центральных магистралях. Зачастую машины оставляют заранее, за сутки, что мешает заправке другим автомобилистам", - подчеркнул глава региона.

Как сообщалось, с 14 августа в Астрахани ряд городских заправок были вновь переведены на временный график работы - по 2 часа в день, а для водителей введены ограничения на отпуск топлива - 40 литров на один автомобиль. Помимо этого, с 18 августа было принято решение возобновить режим реализации топлива по четным и нечетным дням с привязкой к государственным регистрационным номерам автомобилей.

Ранее временный режим заправки по календарным дням для нормализации ситуации на топливном рынке вводился в Астрахани с 9 июля. По нечетным числам топливо могли приобрести автомобилисты, чьи номера машин оканчиваются на 1, 3, 5, 7, 9, а по четным - на 0, 2, 4, 6, 8. Кроме того, для заправок, реализующих 92-й и 95-й бензин, был введен временный график работы, чтобы объединять запасы топлива на нескольких станциях. Все ограничения были сняты 28 июля, поскольку властям удалось стабилизировать ситуацию, а также обеспечить наполнение хранилищ сверхнормативным объёмом запасов.

Астраханская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 25 августа

Количество погибших из-за пожара на Амурском ГХК увеличилось до трех человек

Гендиректор компании "Туладрон" арестован по делу о мошенничестве

Дебальцево и Амвросиевка в ДНР обесточены после ударов по электроподстанциям

Кравцов заявил об обязанности властей обеспечить всем девятиклассникам доступ к дальнейшему обучению в школе

 Кравцов заявил об обязанности властей обеспечить всем девятиклассникам доступ к дальнейшему обучению в школе

Сильная вспышка произошла на Солнце

Режим ЧС регионального уровня объявлен в Крыму из-за лесного пожара в Ялте

В результате ЧП на Амурском ГХК пострадал 131 человек

Гражданин КНР погиб в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе

Песков объяснил, что президентский указ призван усилить защиту критической инфраструктуры
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11369 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3570 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов