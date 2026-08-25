Поиск

Топливо в Севастополе в среду будут продавать по QR-кодам и свободно

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Топливо в среду поступит в свободную продажу и по QR-кодам в Севастополе на АЗС одной сети, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Продажа четырех видов топлива (Аи-95, Аи-95 NP, Аи-92 и ДТ) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. ДТ NP, Аи-100 и газ-пропан в свободной продаже", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Разрешено заливать топливо в канистры для заправки домашних генераторов.

Севастополь Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 25 августа

Количество погибших из-за пожара на Амурском ГХК увеличилось до трех человек

Гендиректор компании "Туладрон" арестован по делу о мошенничестве

Дебальцево и Амвросиевка в ДНР обесточены после ударов по электроподстанциям

Кравцов заявил об обязанности властей обеспечить всем девятиклассникам доступ к дальнейшему обучению в школе

 Кравцов заявил об обязанности властей обеспечить всем девятиклассникам доступ к дальнейшему обучению в школе

Сильная вспышка произошла на Солнце

Режим ЧС регионального уровня объявлен в Крыму из-за лесного пожара в Ялте

В результате ЧП на Амурском ГХК пострадал 131 человек

Гражданин КНР погиб в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе

Песков объяснил, что президентский указ призван усилить защиту критической инфраструктуры
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11369 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3570 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов