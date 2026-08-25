Топливо в Севастополе в среду будут продавать по QR-кодам и свободно

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Топливо в среду поступит в свободную продажу и по QR-кодам в Севастополе на АЗС одной сети, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Продажа четырех видов топлива (Аи-95, Аи-95 NP, Аи-92 и ДТ) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. ДТ NP, Аи-100 и газ-пропан в свободной продаже", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Разрешено заливать топливо в канистры для заправки домашних генераторов.