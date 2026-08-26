В РФ 1 сентября к учебе приступят 18 млн школьников и 4 млн студентов колледжей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В России в новом учебном году свои двери откроют свыше 38 тыс. школ для 18 млн детей; около 4 млн студентов начнут занятия в 3,2 тыс. колледжах, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Об этом Чернышенко сказал на всероссийском педагогическом августовском совещании в среду.

Он отметил, что в новом учебном году министерством просвещения вводятся новые образовательные курсы и предметы.

"К примеру, в пятых классах это "Духовно-нравственная культура России". А с ноября стартует курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность" для пятых-одиннадцатых классов. Прошу обеспечить кадровую, методическую и организационную работу", - заявил вице-премьер.

Как уточняется в презентации главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, представленной на совещании, на курс по ИИ в пятых-шестых классах должно отводиться не больше 30 минут в неделю, в седьмых-одиннадцатых классах - не больше одного часа в неделю. Курс рекомендуют проводить в среду. Занятия будут проводить учителя информатики, математики, физики, педагоги дополнительного образования.

"У нас будет введен предмет, очень важный - "Искусственный интеллект и информационная безопасность", чтобы разъяснить школьникам и плюсы, и минусы искусственного интеллекта. Сегодня, это крайне актуальный, чувствительный вопрос. Еще раз подчеркну, что никакие информационные технологии не заменят учителя, поэтому мы должны очень аккуратно относиться к тем или иным информационным технологиям и защитить наших детей от той информационной войны, которая ведется сегодня против них", - сказал министр.

Согласно презентации, предмет "Духовно-нравственная культура России" будет идти с 1 сентября 2026 года со второго полугодия в 5 классе в объеме 17 часов (один час в неделю) по пятницам вторым или третьим уроком. С 2027/2028 учебного года - в пятом классе в объеме 17 часов (30 минут в неделю), в шестом и седьмом классах в объеме 34 часов (один час в неделю) по пятницам вторым или третьим уроком.