Медведев констатировал, что победу в СВО приближают не слова Трампа, а военные

Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал излишне не радоваться заявлению президента США Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый президент, отметив, что победу в СВО приближают только Вооруженные силы РФ.

В своем канале в мессенджере Max Медведев выразил мнение, что никаких последствий от заявления президента США не будет, а Зеленский продолжит усиленно выкачивать из Европы огромные деньги и новое оружие.

"Так что те, кто излишне обрадовался, - просто возьмите себя в руки. Только наши парни, баллистика и "Герани" приближают Победу", - считает заместитель председателя СБ РФ.

Между тем, Медведев отметил определенную пользу от соответствующего заявления, украинский режим в ступоре.

Накануне Трамп заявил, что украинцам нужно выбрать нового президента, который сможет завершить конфликт с Россией. "Я считаю, что настало время для того, чтобы Украина получила нового президента", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Трамп пояснил, что по его мнению, "Украина должна получить нового лидера, способного заключить сделку".