В Кремле отметили неспособность Зеленского совершать обдуманные действия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрировал бы склонность к мирным переговорам, если бы был способен на обдуманные действия.

"Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия. Если бы он был способен совершать обдуманные действия, он бы сейчас демонстрировал склонность к мирным переговорам", - заявил Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По словам Пескова, президент Украины наоборот требует больше денег, в том числе на ПВО и дальнобойное вооружение, доступ к инфраструктуре Starlink, чтобы ВСУ могли наносить удары вглубь России.

Песков назвал ошибкой Зеленского склонность к проявлению, как ему кажется, "способной на эффективность агрессии" в адрес России.

"Это трагическая ошибка для Украины. С Россией нельзя так. Те, кто так себя ведут с Россией, платят цену. Сейчас платит цену Украина", - сказал пресс-секретарь президента РФ.