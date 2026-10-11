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Что произошло за день: воскресенье, 11 октября

Заявление Трампа об энергетическом перемирии, последствия

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия и Украина согласились на приостановку ударов по объектам энергетики друг друга, заявил Дональд Трамп. Похожее заявление он делал ранее в этом году, однако в дальнейшем оказалось, что оно не вполне соответствовало действительности.

- "Яндекс" сообщил о постепенном восстановлении доступа к сервисам после повреждения инфраструктуры дата-центра компании во Владимире. Часть функций пока недоступна, отметила пресс-служба. В воскресенье также сообщалось, что ресурсы "Циан" работают нестабильно из-за аварии у инфраструктурного партнера, технические сложности наблюдались у каршеринга "Делимобиль", с перебоями работали ресурсы "М.Видео", "Юрент" и др.

- Частично восстановлено электроснабжение, нарушенное атакой БПЛА во Владимире. По данным на вечер воскресенья, восстановлено отопление, горячее водоснабжение, около 1,6 тыс. абонентов во Владимире и Собинском округе остаются без электричества.

- Владимир Зеленский демонстрировал бы склонность к мирным переговорам, если бы был способен на обдуманные действия, констатировал Дмитрий Песков. Он отметил, что президент Украины на такие действия не способен, поскольку находится в истерике.

- Аэропорт в Эр-Рияде вновь попал под удар. Удар привел к пожару на территории терминала. Пока неясно, шла ли речь о попадании ракеты или БПЛА. Хуситы призвали пассажиров избегать аэропортов в Саудовской Аравии, так как они намерены дальше наносить удары по саудовским объектам.

- Папе римскому проведут операцию на легком. Папа Лев XIV сообщил, что образование выявили на очень ранней стадии.

- ЦСКА после победы в 10-м туре РПЛ возглавил таблицу чемпионата. В воскресенье красно-синие обыграли "Родину" со счетом 3:0.

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Что произошло за день: воскресенье, 11 октября

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