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Каршеринг "Делимобиль" уведомил о сложностях с регистрацией в сервисе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Каршеринг "Делимобиль" (ПАО "Каршеринг Руссия") предупредил о технических сложностях с регистрацией в сервисе.

"Сейчас у нас возникли технические сложности с регистрацией в сервисе. Пока мы всё исправляем, проверяем документы вручную. Поэтому регистрация может занимать чуть больше времени, чем обычно", - сообщила компания в соцсетях.

Компания работает над тем, чтобы как можно скорее вернуться к прежнему режиму работы.

Причины неполадок в сообщении не приводятся.

С утра воскресенья ресурсы рунета уведомляют о сбоях в работе. В частности, о проблемах в работе сервисов уведомляли Timepad, Askona, "М.Видео", "Юрент" и др.

Это происходит на фоне инцидента с дата-центром "Яндекса" во Владимире, инфраструктура которого пострадала в результате атаки БПЛА, его работа полностью остановлена. Часть сервисов "Яндекса" также работают со сбоями.

Делимобиль Владимир Яндекс
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