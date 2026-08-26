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Съезд органов охраны памятников истории и культуры пройдет в ноябре на ВДНХ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Ежегодный Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры состоится в Москве 19-20 ноября; его участники обсудят подходы к развитию системы охраны и реставрации объектов культурного наследия, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"19-20 ноября 2026 года в Москве состоится XXIII ежегодный Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры - одна из ключевых профессиональных площадок для обсуждения актуальных вопросов государственной охраны объектов культурного наследия России. Мероприятие пройдет на площадке ВДНХ в рамках деловой программы Международной выставки "АРКА", - говорится в сообщении.

Съезд, как уточнили в пресс-службе, объединяет представителей органов власти из сферы охраны объектов культурного наследия, ведущих специалистов отрасли, экспертов, реставраторов и представителей профессионального сообщества из регионов России.

"Съезд станет площадкой для открытого профессионального диалога, обмена практическим опытом и выработки подходов к дальнейшему развитию системы государственной охраны культурного наследия. Участники съезда также смогут ознакомиться с современными технологиями, материалами и решениями, применяемыми в реставрации и сохранении объектов культурного наследия", - подчеркнули в Минкультуры.

ВДНХ Минкультуры
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