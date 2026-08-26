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Число жертв пожара на Амурском ГХК достигло восьми человек

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Тело одного из девяти пропавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (АГХК, Амурская область) обнаружено в пока недоступной зоне, поиски остальных продолжаются, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

"В ходе поисково-спасательных работ за первую половину дня специалисты обнаружили и эвакуировали шесть тел погибших. В настоящее время местонахождение восьми человек остается неизвестным. Еще одно тело находится в зоне, куда пока невозможно безопасно подобраться из-за остаточных процессов горения", - говорится в сообщении.

Эвакуация тела погибшего будет проведена сразу после полного прекращения активного горения.

Таким образом, по последним данным, погибли восемь человек.

Спасатели проводят обследование завалов и обломков вокруг зданий в эпицентре происшествия.

25 августа на Амурском ГХК, по предварительной информации, произошло возгорание на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. По последним приводившимся данным, в результате пожара погибли семь человек (в том числе один гражданин РФ и шесть граждан КНР), 37 госпитализированы, судьба еще девяти оставалась неизвестной. Всего за медицинской помощью обратились 152 человека, 116 пострадавшим оказана медпомощь, госпитализация не потребовалась.

В Приамурье прибыл спецборт МЧС России, оснащенный медицинским оборудованием, для эвакуации пациентов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Строительство Амурского ГХК - совместный проект "Сибура" (60%) и китайской Sinopec (40%). Это одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Изначально строительство планировалось завершить в 2024 году. Но позднее сроки были сдвинуты на 2026 год, так как было необходимо провести реконфигурацию аппаратного оформления комплекса с учетом замены части лицензиаров и поставщиков оборудования.

Амурская область Амурский газохимический комплекс
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