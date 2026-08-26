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Лантратова сообщила о проходящем в Белоруссии обмене пленными между РФ и Украиной

Обмен проходит в формате "10 на 10", заявила российский омбудсмен

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Гуманитарная миссия по обмену военнопленными между Россией и Украиной в формате "10 на 10" проходит на территории Белоруссии, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"На данный момент на территории Республики Беларусь происходит процесс обмена военнопленными. Это та постоянная работа, которой мы занимаемся совместно с министерством обороны, профильными спецслужбами. И сегодня 10 наших ребят будут возвращены домой", - сказала Лантратова журналистам в среду.

"Вы видите, что в последнее время мы стараемся проводить обмены регулярно", - отметила омбудсмен.

Лантратова сообщила, что в текущую среду домой вернется один российский боец из ДНР.

"Сегодня домой вернется один наш боец из Донецкой Народной Республики, а в прошлый раз у нас было трое ребят из ДНР и Республики Крым. Это очень важно, потому что этого долгое время не было, потому что ДНР, ЛНР, Крым обычно входят в категорию, которую сложно включить в списки на обмен, но мы видим, что этот процесс - он происходит, и результаты есть", - сказала омбудсмен.

Помимо этого, по ее словам, Россия и Украина продолжают работу по поиску пропавших без вести военных, стороны обмениваются списками. "Мы ведем переговоры по обмену списками пропавших без вести, оперативно проверяем, кто находится в плену, выходим на переговоры по тому, чтобы их быстрее вернуть, и обмениваемся документами", - отметила Лантратова.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 августа 2026 года Военная операция на Украине
Белоруссия Украина Яна Лантратова
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