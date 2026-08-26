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Кремль пока не планирует новых контактов с высокопоставленными представителями США

Кремль пока не планирует новых контактов с высокопоставленными представителями США
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - По линии Кремля на данный момент не запланировано контактов с другими высокопоставленными лицами из США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По линии других ведомств я не могу говорить. По линии Кремля никаких пока контактов не запланировано", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, запланированы ли у РФ контакты с высокопоставленными представителями США после визита в РФ главы ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Он еще раз повторил, что "никаких контактов с Кремлем у него (главы ЦРУ Рэтклиффа - ИФ) не было".

"Пока о каких-то дальнейших договоренностях по контактам я вам сказать не могу", - добавил Песков.

Дмитрий Песков США ЦРУ
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