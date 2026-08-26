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В Кремле сообщили о контактах спецслужб РФ и США в связи с поездкой в Москву главы ЦРУ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе визита в Москву осуществлял контакты по линии спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что встреч с президентом РФ не было", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о приезде в Москву директора ЦРУ.

У него уточнили, проинформировали ли главу государства об итогах этих контактов. "Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно", - ответил представитель Кремля.

Песков оставил без ответа вопрос касательно темы контактов главы ЦРУ в Москве.

Представитель Кремля также отметил, что пока рано говорить о том, может ли визит директора ЦРУ положительно повлиять на российско-американские отношения, но контакты по линии спецслужб РФ и США продолжаются даже в самые сложные моменты двусторонних отношений.

"Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений, но, насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков подчеркнул, что "сами по себе контакты по линии специальных служб - это позитивное явление, позитивный процесс".

Накануне журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила со ссылкой на источники, что директор ЦРУ Рэтклифф прилетел в Россию на переговоры.

Дмитрий Песков США ЦРУ Джон Рэтклифф
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