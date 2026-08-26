Оперштаб правительства одобрил новые меры защиты пользователей цифровых платформ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Оперативный штаб правительства России по борьбе с кибермошенничеством согласовал новые сценарии противодействия преступлениям в цифровой среде с помощью системы "Антифрод", в том числе защиту пользователей маркетплейсов, сообщили журналистам в среду в аппарате вице-премьера РФ Дмитрий Григоренко.

"Участники системы "Антифрод" смогут оперативно обмениваться данными о мошенниках и блокировать их учётные записи и личные кабинеты на цифровых платформах. Также будет налажен обмен сведениями об учётных записях тех, кто пострадал от действий мошенников. Эта мера позволит защитить пользователей от повторных атак злоумышленников", - сказали в аппарате по итогам второго заседания оперштаба.

Григоренко, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что развитие системы "Антифрод" продолжается.

"На сегодняшний день к ней подключено более 20 организаций. В их числе - крупные банки, операторы связи, маркетплейсы, портал Госуслуг. Видим, что наша совместная работа приносит результат. Число мошеннических преступлений и размер ущерба продолжают снижаться", - сказал Григоренко.

Государственная информационная система (ГИС) "Антифрод" запущена в марте 2026 года для взаимодействия операторов связи, банков и правоохранительных органов для борьбы с кибермошенничеством. Она создана в рамках реализации первого пакета по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками.