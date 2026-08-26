Власти Крыма продлили приостановку приема детей на организованный отдых

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Власти Крыма продлили до конца года приостановку бронирования, приема и размещения детей в лагерях и санаториях, следует из указа главы республики Сергея Аксенова, опубликованного на портале регионального правительства.

"Приостановить с 00:00 1 сентября 2026 года до 23:59 31 декабря 2026 года бронирование мест, прием и размещение детей (групп детей) в организациях отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортных организациях - санаториях для детей, в том числе для детей с родителями, расположенных на территории Республики Крым", - сказано в документе.

Этим же указом до конца года продлевается приостановка бронирования, приема и размещения детей в Крыму для участия в спортивных мероприятиях, учебно-тренировочных сборах и туристических мероприятиях (слеты, фестивали, экскурсии и так далее).

Бронирование, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления на территории Крыма приостановлено с 22 июня. Днем позже был введен запрет спортивных тренировок, физкультурных мероприятий и турниров в республике. Срок действия ограничений ранее истекал 1 сентября.

Решения приняты в целях безопасности.