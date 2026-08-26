Аэропорт Геленджика третий раз за день приостановил обслуживание рейсов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов уже дважды вводились в аэропорту Геленджика в среду.