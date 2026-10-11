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В "Яндекс Пэй" затруднились назвать сроки восстановления сервисов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Команда "Яндекс Пэй" работает над восстановлением сервисов, но затрудняется назвать точные сроки завершения этого процесса, сообщил руководитель финтех-направления "Яндекса" Дмитрий Пирогов.

Утром в воскресенье был поврежден дата-центр "Яндекса" во Владимире, третий за несколько дней - все они получили повреждения в результате БПЛА-атак.

Из-за этого пользователи сталкиваются с проблемами при проверке баланса, оплате покупок или перевода средств через "Яндекс Пэй".

"Я пока не могу сказать вам: все снова работает. Команда продолжает восстанавливать сервисы и проверяет каждый шаг. Когда речь идет о ваших деньгах, нам важно не просто вернуть "Яндекс Пэй" как можно скорее, но и убедиться, что все работает надежно. (...) Мы пока не можем назвать точные сроки восстановления, но обещаем: мы не остановимся, пока не восстановим работу сервиса", - подчеркнул Пирогов.

При этом он сообщил, что данные о счетах и средства клиентов находятся в сохранности.

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В "Яндекс Пэй" затруднились назвать сроки восстановления сервисов

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