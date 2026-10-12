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Рынок акций РФ открылся взлетом индексов МосБиржи и РТС на 3,3%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник сохранил вечерний восходящий импульс минувшей пятницы после известий о состоявшемся телефонном разговоре президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, итогом которого стало соглашение о поставках российского дизельного топлива в США и на международные рынки. Индексы МосБиржи и РТС в начале торгов взлетели на 3,3%.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2397,42 пункта (+3,3%), индекс РТС - 889,51 пункта (+3,3%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Роснефти" (+9,1%), "Совкомфлота" (+8,7%), "ЛУКОЙЛа" (+7,7%), "Татнефти" (+7,4%), "Сургутнефтегаза" (+6,8%), "Газпрома" (+6,6%), при этом упали акции "Яндекса" (-3,6%) после атак БПЛА на очередной дата-центр компании.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 октября, составляет 84,9048 руб. (-51,25 копейки).

В ночь на воскресенье в результате атаки БПЛА была повреждена инфраструктура центра обработки данных (ЦОД) "Яндекса" во Владимире, работа ЦОД временно остановлена, часть сервисов недоступна для пользователей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "Яндекс" постепенно восстанавливает доступ к своим сервисам, но часть их функций пока недоступна. ЦОД во Владимире - третий инфраструктурный объект "Яндекса", пострадавший от атак беспилотников за последние дни. Ранее ущерб был нанесен дата-центрам в Рязанской и Калужской областях.

Трамп вечером в пятницу заявил в соцсети Truth Social, что у него состоялся успешный разговор с Путиным, в ходе которого было достигнуто соглашение, что Россия незамедлительно поставит свыше 300 тыс. тонн дизельного топлива на американские и международные рынки, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после. Трамп добавил, что впоследствии РФ за короткий период времени экспортирует еще 3 млн тонн дизельного топлива.

По указанию Трампа Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало временную генеральную лицензию на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам вечером в пятницу, что Россия незамедлительно приступает к снятию ограничений на экспорт дизельного топлива раннее запланированных сроков, в среднесрочной перспективе объем его поставок может достичь 3 млн тонн в месяц. Он отметил, что уже в октябре Россия готова поставить на рынок США, а также других партнеров 300 тыс. тонн дизельного топлива. В ноябре этот объем может быть увеличен до 500 тыс. тонн, в декабре - до 1 млн тонн. "В перспективе объем может вырасти до 3 млн тонн в месяц. Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем", - подчеркнул Новак.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил в субботу, что Украина своими ударами по Москве и другим городам в дни парламентских выборов в РФ сорвала возможность немедленного возобновления переговорного процесса. Однако Путин в разговоре с Трампом отметил, что российская сторона подумает, когда можно возобновить трехсторонние переговоры в формате Россия-Украина-США.

По словам Ушакова, стремление Киева остановить ударами вглубь России наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив, вооруженные силы РФ полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед.

Трамп в субботу заявил журналистам в Вашингтоне, что у Зеленского было много шансов для урегулирования конфликта с РФ, однако он не стал ими пользоваться. Также Трамп сообщил, что безуспешно просил президента Украины не наносить удары по НПЗ в России, чтобы не создавать дефицита дизтоплива в мире, но к этой просьбе Зеленский не прислушался.

По мнению Трампа, украинцам нужно выбрать нового президента, который сможет завершить конфликт с Россией. По его мнению, Украина должна получить нового лидера, способного заключить сделку.

В воскресенье Трамп заявил, что РФ и Украина согласились на приостановку ударов по объектам энергетики друг друга. "У нас есть энергетическое перемирие в войне между Россией и Украины, оно вступает в силу немедленно", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп заявил, что "обе стороны согласились на это" и призвал не нарушать эти договоренности.

Похожее заявление Трамп делал ранее в этом году, однако в дальнейшем оказалось, что оно не вполне соответствовало действительности.

Как отмечают аналитики ФГ "Финам", российские индексы на выходных подогрели заявления Трампа о том, что Россия и Украина договорились об энергетическом перемирии, индекс МосБиржи поднимался в район 2420 пунктов, обновив пик с июня. Однако позднее Зеленский сообщил, что заявления Трампа о прекращении огня стали для него новостью, отмечают аналитики.

В США в прошлую пятницу индексы акций выросли на 0,6-0,8% во главе с Dow на фоне оптимизма в отношении начавшегося сезона квартальных отчетностей.

Goldman Sachs и JPMorgan отчитаются во вторник, Morgan Stanley и Bank of America - в среду.

Между тем индекс потребительского доверия в США в октябре упал до минимальных с мая 46,3 пункта с 48,1 пункта месяцем ранее, свидетельствует опубликованный в пятницу предварительный отчет Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики ожидали менее существенного снижения индекса в этом месяце - до 47,6 пункта, по данным Trading Economics.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (австралийский индекс ASX подрос на 0,7%, южнокорейский Kospi упал на 3,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,4%).

Биржи Японии закрыты (День спорта).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве составила $103,12 за баррель (-1,5% и +0,4% в пятницу), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $90,21 за баррель (-1,8% и +0,4% в пятницу).

Ураган "Исайас" достиг американского побережья Мексиканского залива вечером в пятницу, скорость ветра достигала 105 миль в час (169 км/ч). Ураган обрушился на Флориду, а затем - на Алабаму, оставил после себя масштабные разрушения и унес жизни четырех человек, сообщило издание The New York Times со ссылкой на местные власти.

По данным сайта PowerOutage.com, по состоянию на 14:00 по местному времени (22:00 мск) в субботу без электричества оставались более 600 тыс. человек во Флориде, Алабаме и Джорджии.

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Рынок акций РФ открылся взлетом индексов МосБиржи и РТС на 3,3%

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