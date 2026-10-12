Глава МИД Ирана призвал Эр-Рияд искать политическое решение конфликта с хуситами

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД Ирана Аббас Аракчи и Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан провели телефонный разговор, в котором обсудили конфликт с хуситами.

"Стороны обсудили последнюю эскалацию на Ближнем Востоке и усилия по снижению растущей напряженности", - говорится в сообщении государственного информационного агентства Саудовской Аравии.

Между тем иранский телеканал Press TV сообщает, что в ходе разговора Аракчи предупредил своего коллегу, что упор на военные действия в Йемене лишь усугубит ситуацию в регионе.

"Упор на военные действия и игнорирование политического решения лишь усугубят сложившуюся ситуацию", - цитирует СМИ Аракчи.

Отмечается, что министр иностранных дел Ирана подтвердил готовность Исламской Республики оказать любую необходимую помощь для начала переговоров между Саудовской Аравией и Йеменом и "поиска политического решения".

В субботу аэропорт имени короля Халеда в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде - был обстрелян хуситами. В результате атаки погибли 12 человек, среди которых подданные Саудовской Аравии, а также граждане Бангладеш, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и США, еще более 300 человек получили ранения разной степени тяжести.

В воскресенье аэропорт в Эр-Рияде вновь попал под удар. Сообщалось об одном погибшем и 11 раненых.

Саудовская Аравия участвует в боевых действиях в Йемене против хуситов на стороне международно признанного йеменского правительства.