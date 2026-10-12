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Трамп добивается от Москвы и Киева приостановки ударов исключительно по НПЗ

В Белом доме ожидают ответа Москвы на предложение

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на данном этапе сфокусирован на том, чтобы Россия и Украина согласились на приостановку ударов не по всей энергетической инфраструктуре друг друга, а исключительно по НПЗ, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

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Издание отмечает, что публикация Трампа в воскресенье в соцсети Truth Social о согласовании "энергетического перемирия" касалась только НПЗ. "Высокопоставленный сотрудник Белого дома пояснил, что речь шла о потенциальном соглашении, в рамках которого обе стороны согласятся прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам. И Трамп ожидает, что Зеленский будет выполнять это условие", - говорится в статье.

При этом Axios поясняет, что, по его данным, стороны, вопреки утверждениям американского президента, пока не брали на себя подобных обязательств.

"Все выглядит так, как будто Трамп пытается в одиночку добиться вступления в силу подобного прекращения огня. Однако Россия пока что ни на что подобное не соглашалась. Украина же выступает за такое энергетическое перемирие, которое запретит и удары по электростанциям", - сообщает портал.

В Белом доме заявили Axios, что в Москве обдумывают предложение. "Россия обдумывает это. Скоро мы узнаем, готовы ли они на такое", - сказал порталу на условиях анонимности сотрудник Белого дома.

В американской администрации пояснили, что, согласно плану, если стороны не будут бить по НПЗ, то затем уже можно будет попытаться расширить соглашение и распространить прекращение огня и на электростанции, и на энергосистему в целом.

В статье подчеркивается, что у американского предложения есть нюанс: у сторон разные возможности в том, что касается НПЗ: "Украинский чиновник сообщил Axios, что у его страны есть лишь один НПЗ, причем он неоднократно подвергался атакам и не может работать в полную силу. У России же - большая сеть НПЗ".

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 октября 2026 года Военная операция на Украине
США Дональд Трамп Россия Украина НПЗ
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