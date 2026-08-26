Чернышенко заявил о готовности системы образования в РФ к началу учебного года

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о готовности системы образования к началу 2026/2027 учебного года.

"В целом, по той информации, которую мы видим, система образования к началу учебного года готова. Все оставшиеся вопросы прошу отработать до 1 сентября и обеспечить начало занятий в штатном режиме", - цитирует Чернышенко его пресс-служба в сообщении по итогам совещания на соответствующую тему.

В свою очередь глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о сокращении числа открытых вакансий по должности "учитель". "По данным Роструда, этот показатель уже снизился с 1,8 до 1,1% по сравнению с началом прошлого учебного года", - отметил министр.

Он добавил, что в новом учебном году будут работать более 1 млн учителей, 168 тыс. преподавателей-мастеров.

По словам Кравцова, к началу учебного года все школьники будут обеспечены учебниками, в том числе по "Истории России", "Всеобщей истории" для восьмых-девятых классов, а также едиными учебниками "Обществознания" для девятых-десятых классов.

В ходе совещания также обсуждались вопросы, касающиеся восстановления в Дагестане и Чечне объектов образования, пострадавших в 2026 году вследствие обильных ливней. Абсолютное большинство учебных заведений в этих регионах будут введены в строй к 1 сентября, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Замминистра науки и высшего образования РФ Елена Тумакова уточнила, что с 1 сентября 1 124 университета страны начнут учебный год в плановом режиме.