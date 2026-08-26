Поиск

Чернышенко заявил о готовности системы образования в РФ к началу учебного года

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о готовности системы образования к началу 2026/2027 учебного года.

"В целом, по той информации, которую мы видим, система образования к началу учебного года готова. Все оставшиеся вопросы прошу отработать до 1 сентября и обеспечить начало занятий в штатном режиме", - цитирует Чернышенко его пресс-служба в сообщении по итогам совещания на соответствующую тему.

В свою очередь глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о сокращении числа открытых вакансий по должности "учитель". "По данным Роструда, этот показатель уже снизился с 1,8 до 1,1% по сравнению с началом прошлого учебного года", - отметил министр.

Он добавил, что в новом учебном году будут работать более 1 млн учителей, 168 тыс. преподавателей-мастеров.

По словам Кравцова, к началу учебного года все школьники будут обеспечены учебниками, в том числе по "Истории России", "Всеобщей истории" для восьмых-девятых классов, а также едиными учебниками "Обществознания" для девятых-десятых классов.

В ходе совещания также обсуждались вопросы, касающиеся восстановления в Дагестане и Чечне объектов образования, пострадавших в 2026 году вследствие обильных ливней. Абсолютное большинство учебных заведений в этих регионах будут введены в строй к 1 сентября, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Замминистра науки и высшего образования РФ Елена Тумакова уточнила, что с 1 сентября 1 124 университета страны начнут учебный год в плановом режиме.

Дмитрий Чернышенко Минпросвещения РФ Сергей Кравцов Дагестан Чечня
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сев озимых культур в России идет с опережением темпов прошлого года

 Сев озимых культур в России идет с опережением темпов прошлого года

Что произошло за день: среда, 26 августа

Инфляция в РФ с 18 по 24 августа составила 0,01%, годовая - на уровне 6,1-6,2%

Открытое пламя потушили на складе Wildberries в Тамбовской области

Девять человек погибли из-за атаки ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР

В Москве ДЭГ протестируют на вопросе о возвращении памятника Пушкину на Тверской бульвар

Henderson оценил в 83 млн рублей потенциальные убытки от пожаров на складах маркетплейсов

РВИО готовится издать в России учебник по истории Украины

 РВИО готовится издать в России учебник по истории Украины
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3579 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11388 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов