Путин внес три кандидатуры на должность главы Карачаево-Черкесии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Карачаево-Черкесии три кандидатуры для избрания на должность главы республики, в том числе действующего главу КЧР Рашида Темрезова, сообщает парламент КЧР в четверг.

Также внесены кандидатуры депутатов парламента КЧР Александра Чайки и Крыма Шнахова.

Согласно Конституции Карачаево-Черкесии, глава республики избирается депутатами Народного собрания КЧР.

Заседание парламента, где будет избран глава Карачаево-Черкесии, состоится в единый день голосования 20 сентября.