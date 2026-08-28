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Лавров сказал, что РФ не хочет платы за проход через Ормузский пролив

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Москва не хочет платы за проход через Ормузский пролив, но это предмет дальнейших разговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Самое-то интересное в том, что Ормузский пролив был полностью открыт до 28 февраля. После этой агрессии Иран показал, что он тоже имеет свои национальные интересы, национальную гордость, традиции. История Персии насчитывает не одно тысячелетие. Только если Ормузский пролив будет открываться сейчас, они обсуждают плату за проход. Её не было, пока США и Израиль не начали эту авантюру. Мы тоже, кстати, не хотим, чтобы была введена плата, но это предмет дальнейших разговоров", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Он отметил: "Сейчас американцы говорят, что требуют от Ирана открыть Ормузский пролив. А Исламская Республика Иран говорит, что за это необходимо ослабить или снять санкции. И они будут это делать".

Лавров подчеркнул: "Сейчас одно из последствий агрессии против Ирана заключается в том, что резко укрепились позиции тех в руководстве Ирана, кто говорит, что предупреждали, что без ядерного оружия постоянно будут к ним приставать. Эти позиции были маргинальными при аятолле Али Хаменеи, при секретаре Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, которых ликвидировали. Сейчас президент США Дональд Трамп говорит, что они хотят с ними разговаривать, но там не с кем разговаривать, он никого не знает. Они там всех поубивали".

Иран США Сергей Лавров Ормузский пролив МИД РФ
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