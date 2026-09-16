Москва не видит тренда на урегулирование с Ираном на условиях США и Израиля

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В ситуации вокруг Ирана нет тренда к урегулированию на условиях, навязываемых региону США и Израилем, заявил на пресс-конференци замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Нет в ней тренда к политическому урегулированию на тех условиях, которые навязываются региону Вашингтоном и Западным Иерусалимом", - сказал он.

По его словам, речь идет о курсе "давления и прямого вооруженного вмешательства в события в регионе, который преследуют Соединенные Штаты и, разумеется, Израиль, несмотря на все инициативы и разговоры о том, что конфликт в ближайшее время будет урегулирован, решен".