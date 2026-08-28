Глава дипломатии Ватикана пообещал Лаврову поднять тему прав человека в контактах с Украиной

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Ватикана Пол Ричард Галлахер в ходе встречи в Москве пообещал в будущих контактах с Украиной поднимать тему прав человека в стране, включая религиозные, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Поинтересовался у ватиканского представителя, насколько они воспринимают эти самые права человека, включая религиозные права. И он сказал, что это нехорошо. Скажу честно (надеюсь, я не выдаю секрет), в ответ на мою просьбу обещал в последующих контактах с украинцами посылать соответствующий сигнал", - сказал он в интервью РБК в пятницу.

Лавров напомнил, что "за месяц до посещения Москвы Галлахер был в Киеве". "И я спросил, затрагивали ли они эти темы, потому что Ватикан следит за всеми перипетиями в мировой религиозной среде, во всех мировых религиях. И они не могли не знать, что происходит", - добавил министр.

"Он признался, что у него не хватило времени", - продолжил Лавров.

Кроме того, комментируя недавние визиты Галлахера и главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, Лавров заметил, что за этими встречами "в обоих случаях стоит желание (...) приехать и поговорить".

Вместе с тем, отвечая на вопрос о приезде руководителя американской спецслужбы, министр указал: "У нас, как и во всем мире, есть правила, на основе которых спецслужбы взаимодействуют между собой. В этом нет ничего необычного. И нет ничего необычного в том, что они эту работу ведут в тишине".