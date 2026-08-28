Поиск

Глава дипломатии Ватикана пообещал Лаврову поднять тему прав человека в контактах с Украиной

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Ватикана Пол Ричард Галлахер в ходе встречи в Москве пообещал в будущих контактах с Украиной поднимать тему прав человека в стране, включая религиозные, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В РоссииЛавров заявил, что Москва готова выслушать новые подходы к украинскому урегулированиюЧитать подробнее

"Поинтересовался у ватиканского представителя, насколько они воспринимают эти самые права человека, включая религиозные права. И он сказал, что это нехорошо. Скажу честно (надеюсь, я не выдаю секрет), в ответ на мою просьбу обещал в последующих контактах с украинцами посылать соответствующий сигнал", - сказал он в интервью РБК в пятницу.

Лавров напомнил, что "за месяц до посещения Москвы Галлахер был в Киеве". "И я спросил, затрагивали ли они эти темы, потому что Ватикан следит за всеми перипетиями в мировой религиозной среде, во всех мировых религиях. И они не могли не знать, что происходит", - добавил министр.

"Он признался, что у него не хватило времени", - продолжил Лавров.

Кроме того, комментируя недавние визиты Галлахера и главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, Лавров заметил, что за этими встречами "в обоих случаях стоит желание (...) приехать и поговорить".

Вместе с тем, отвечая на вопрос о приезде руководителя американской спецслужбы, министр указал: "У нас, как и во всем мире, есть правила, на основе которых спецслужбы взаимодействуют между собой. В этом нет ничего необычного. И нет ничего необычного в том, что они эту работу ведут в тишине".

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 августа 2026 года Военная операция на Украине
МИД РФ Сергей Лавров Ватикан Пол Ричард Галлахер Украина права человека
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава дипломатии Ватикана пообещал Лаврову поднять тему прав человека в контактах с Украиной

Лавров заявил, что Москва готова выслушать новые подходы к украинскому урегулированию

Глава МИД РФ считает, что украинские удары по маркетплейсам направлены на дестабилизацию общества

Лавров заявил, что США ни разу не ответили на запросы РФ насчет утечек о помощи Киеву

 Лавров заявил, что США ни разу не ответили на запросы РФ насчет утечек о помощи Киеву

В Севастополе ликвидировано открытое горение после удара по многоэтажке

После атаки БПЛА на Севастополь повреждены два корпуса детского сада

Сбито два беспилотника, летевших на Москву

Губернатор Севастополя сообщил о попадании БПЛА в подъезд пятиэтажки

Жуковский работает по согласованию

Что произошло за день: четверг, 27 августа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11421 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3586 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов