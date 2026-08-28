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Лавров заявил, что Москва готова выслушать новые подходы к украинскому урегулированию

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российская сторона готова выслушать возможные новые подходы в рамках украинского урегулирования, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"После того, как госсекретарь Марко Рубио сказал, что США не могут быть посредниками (в урегулировании - ИФ), мы с ним встречались в Маниле "на полях" мероприятий АСЕАН (23 июля - ИФ). Потом он, где-то месяц назад, сказал, что они (США - ИФ) заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, но надо искать новые подходы. Россия готова выслушать новые подходы. Тем временем мы продолжаем работать "на земле", - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК.

Лавров напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия всегда готова к переговорам, но не будет "объявлять никаких перемирий на период переговоров".

"Огонь закончится только тогда, когда будет полноценное долгосрочное урегулирование", - подчеркнул министр.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 августа 2026 года Военная операция на Украине
МИД РФ Сергей Лавров украинское урегулирование
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