Путин предложил выстроить в стране систему поддержки инноваций

Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В России нужно сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию и выстроить систему поддержки инноваций, заявил на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" президент Владимир Путин.

Он напомнил, что АСИ еще в 2014 году представило атлас новых профессий, в числе которых были операторы дронов и специалисты по генетическому редактированию. "Сегодня эти и многие другие компетенции не просто востребованы, а определяют конкурентоспособность государства в целом", - сказал он.

Глава государства знает о планах АСИ подготовить новую редакцию атласа с гражданскими и военными компетенциями будущего.

"Задача по-своему очень амбициозная и новаторская. Такой прогноз призван задавать вектор развития для всей системы подготовки кадров", - сказал он.

Путин также попросил агентство предложить дополнительные стимулы для инвестиций бизнеса в социальные, образовательные и просветительские инициативы, в развитие школ и поликлиник, в формирование спортивной и молодежной инфраструктуры и в другие направления, от которых напрямую зависит качество жизни россиян.