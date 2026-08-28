Путин "на полях" саммита ШОС в Бишкеке 31 августа встретится с Си Цзиньпином

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита ШОС в Бишкеке 31 августа проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, лидеры двух стран обсудят самые важные вопросы международной повестки дня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Все начнется 31 августа беседой с председателем КНР Си Цзиньпином. Это будет вполне логично, это для нас весьма важная встреча. Это будет второй личный контакт лидеров в этом году. Будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также, конечно, самые важные международные проблемы", - сказал Ушаков журналистам.

Он подчеркнул, что лидеры двух стран "в течение ближайших месяцев продолжат личное общение". "В частности, Владимир Путин и Си Цзиньпин увидятся в ходе предстоящего саммита БРИКС, он запланирован на 12-13 сентября в Нью-Дели. А также проведут переговоры в рамках форума АТЭС, который будет проходить 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь", - сказал Ушаков.

Помощник президента подчеркнул очень высокий уровень отношений двух стран. "Мы тесно координируем усилия на международной арене с Китайской Народной Республикой, активно развиваем торгово-экономические отношения", - отметил Ушаков.