Суд в Петербурге заочно арестовал Александра Невзорова

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Петербурга заочно арестовал иностранного агента, участника запрещенного в России экстремистского объединения Александра Невзорова, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Срок меры - два месяца с момента экстрадиции на территорию России или с момента задержания на нашей территории", - написала Лебедева в соцсети.

Невзорова обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и в финансировании экстремистской деятельности.

В июле 2024 года Октябрьский районный суд Петербурга признал Невзорова и его жену участниками экстремистского объединения и запретил его деятельность в России.

В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российских военных.

В мае 2022 года Мосгорсуд признал законным заочный арест Невзорова в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Он был объявлен в международный розыск.