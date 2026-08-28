Поиск

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Бразилии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой, стороны обсудили двустороннюю и международную повестку дня, в том числе график предстоящих контактов, сообщили на Смоленской площади.

"В ходе беседы, прошедшей в традиционно конструктивном и доверительном ключе, стороны обсудили ряд вопросов двусторонней и международной повестки дня, включая график предстоящих контактов", - говорится в сообщении.

МИД Сергей Лавров Бразилия Мауро Виейра
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев заявил, что мобилизация не планируется

Чистая прибыль ВЭБа в I полугодии снизилась почти вдвое, до 32,4 млрд рублей

Задания ЕГЭ-2027 по истории синхронизируют с едиными госучебниками

Путин предложил выстроить в стране систему поддержки инноваций

 Путин предложил выстроить в стране систему поддержки инноваций

Отношение "чистый долг" к EBITDA "Газпрома" за II квартал ожидаемо снизилось до 1,82 с 1,91

Иноагентом признан стендапер Александр Незлобин

 Иноагентом признан стендапер Александр Незлобин

С Плесецка провели учебно-боевой пуск МБР мобильного базирования

Бишкек на пороге главных событий: как Киргизия готовится принять саммит ШОС и Игры кочевников

Проливные дожди ожидаются в Приморье в преддверии ВЭФ

Экс-советник офиса Зеленского Арестович заочно приговорен в РФ к 11 годам
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11432 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3587 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов