Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Бразилии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой, стороны обсудили двустороннюю и международную повестку дня, в том числе график предстоящих контактов, сообщили на Смоленской площади.

"В ходе беседы, прошедшей в традиционно конструктивном и доверительном ключе, стороны обсудили ряд вопросов двусторонней и международной повестки дня, включая график предстоящих контактов", - говорится в сообщении.