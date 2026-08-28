Путин назвал хорошими темпы развития Нижегородской области

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в беседе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным высоко оценил темпы развития региона.

"Хорошее развитие, темпы хорошие", - сказал Путин на встрече с главой области в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород после того, как Никитин доложил главе государства о результатах развития региона.

Как сообщил губернатор, несмотря на определенные проблемы, которые, в частности, связаны и с давлением на относительную себестоимость и рентабельность продукции со стороны курса рубля, "промышленность превысила индекс 100% - то есть 100,2% к январю 2025 года". Уверенно, по словам Никитина, развивается IT-сектор: так, на 22% выросла разработка программного обеспечения.

Президент отметил рост как в целом, так и отдельных промышленности региона.

"С января у вас рост хороший, химическая промышленность (...) пищевая промышленность (...) Промышленность в целом выросла. Вот сельское хозяйство подросло", - сказал Путин.

В свою очередь, как отметил губернатор Нижегородской области, "сельское хозяйство, действительно, хорошую динамику показывает".