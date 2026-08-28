Военные РФ поразили в Киевской области предприятие по производству химвеществ для "Фламинго"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России нанесли удар по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, расположенному в Киевской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

"В результате ударными беспилотными летательными аппаратами в Киевской области поражено промышленное предприятие (ООО "ФАЙЕР ПОИНТ"), осуществлявшее производство и хранение химических веществ, необходимых для изготовления твердотопливных ускорителей и боевых частей крылатых ракет большой дальности "Фламинго", - сказано в сообщении ведомства.