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Облсуд в Калининграде снял "Яблоко" с выборов в областной парламент

Ранее в этот день аналогичное решение принял суд в Свердловской области

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Калининградский областной суд удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от партии "Яблоко" на выборах депутатов местного Законодательного собрания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В суд обратился административный истец "Калининградское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия Коммунисты России" с иском к ответчику - "Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Просили отменить регистрацию списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Калининградской области, выдвинутого ответчиком по единому избирательному округу. Исковые требования истца были удовлетворены", - сказала собеседница агентства.

Решение еще не вступило в законную силу.

В качестве соответчика была привлечена избирательная комиссия Калининградской области.

Истец ссылался на вступившее в законную силу решение Верховного суда России, которым по иску партии "Родина" была отменена регистрация федерального списка кандидатов от "Яблока", а также указывал на нарушения законодательства, допущенные ответчиком при проведении предвыборной агитации.

Ранее в этот день "Яблоко" сняли с выборов в заксобрание Свердловской области по иску ЛДПР.

Также списки кандидатов в региональные заксобрания от "Яблока" были сняты с выборов в Петербурге, Ленинградской и Псковской областях и Карелии.

Коммунисты России Петербург Яблоко Калининградская область
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