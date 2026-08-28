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По центру Петербурга пройдут великанские куклы Пушкина, Гоголя и Достоевского

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В центре Петербурга в субботу 29 августа пройдет уличный спектакль-променад "Великанцы", сообщил городской комитет по культуре.

Это театральная прогулка с великанскими куклами Александра Пушкина, Николая Гоголя и Федора Достоевского, придуманными, созданными и ожившими в петербургском театре "Кукольный формат" (КУКФО).

"На один день классики покинут постаменты, страницы учебников и музейные портреты и выйдут на улицы города. Вместе со зрителями они отправятся по местам, связанным с их жизнью и творчеством, будут спорить, читать свои произведения, петь, шутить и выяснять, кто из них все-таки самый великий русский писатель", - говорится в сообщении.

Куклы Достоевского и Пушкина пройдут от Владимирской площади до Пушкинской улицы, Гоголя - от памятника писателю через Итальянский мост к площади Искусств.

Петербург Итальянский мост Владимирская площадь Александр Пушкин Николай Гоголь Федор Достоевский КУКФО
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