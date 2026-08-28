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Захарова раскритиковала слова секретаря СБ Армении о готовности принять релокантов из России

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Заявления секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о готовности республики принять "новую волну" релокантов из России являются провокационными и свидетельствуют о стремлении армянских властей "услужить Западу", заявила представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

"Усматриваем в упомянутых комментариях А. Р. Симоняна, который во время своего визита в Россию в феврале 2026 года много говорил о важности - в том числе для Армении - развития российско-армянских связей, ещё одно свидетельство стремления властей республики услужить Западу и киевскому режиму", - сказала она.

Захарова отмечает продолжение тенденции "тиражирования представителями официального Еревана публичных заявлений, подрывающих двустороннее сотрудничество с Москвой". "Высказывания А. Р. Симоняна считаем провокационными. По сути, они поощряют российских граждан на противоправные действия и придают традиционному армянскому гостеприимству токсичный политический окрас", - считают на Смоленской площади.

Ранее Симонян заявил, что Армения готова принять "новую волну российских граждан, которые хотят избежать отправки на фронт".

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 28 августа заверил, что никаких планов по проведению мобилизации в России нет. "Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт, делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений", - сказал Медведев, отвечая на вопросы участников фестиваля новых медиа.

Дмитрий Медведев Армения Мария Захарова МИД Ален Симонян
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