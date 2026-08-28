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Что произошло за день: пятница, 28 августа

Учебно-боевой пуск МБР мобильного базирования, погибший при падении обломков дрона на автобус и новый норвежский король

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Один человек погиб и 27 ранены при падении обломков БПЛА в Ярославской области. Как сообщил губернатор региона, обломки дрона упали на межмуниципальный автобус.

- С Плесецка провели учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне "Кура" на Камчатке.

- В России не планируется проводить мобилизацию, подписывающих контракты с Минобороны вполне достаточно, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

- В Непале сообщили о спасении еще двух россиян после наводнения. Семь российских туристов числятся пропавшими без вести, сообщает издание Nepal News со ссылкой на данные управления по туризму этой страны. Между тем общее число жертв наводнений в Непале выросло до 538 человек.

- Иноагентом признан стендапер Александр Незлобин.

- Ростовская область ввела режим ЧС из-за нарушения судоходства после атак БПЛА на объекты инфраструктуры. Как следует из распоряжения губернатора, прекращение работы портов и нарушение морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне повлекли скопление у сельскохозяйственных производителей значительных объемов продукции.

- Срок сделки ВТБ с группой Wildberries-Russ сдвинулся с августа на сентябрь. Параметры допэмиссии, которую банк планирует под нее, принципиально не пересматривались, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Он также сообщил, что ВТБ не ждет значимых дорезервирований из-за атак на инфраструктуру маркетплейсов.

- Король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет. Новый король Норвегии, сын Харальда V, будет править под именем Хокон VIII.

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