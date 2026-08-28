Путин протестировал новый автомобиль Volga "К 50"

Президент РФ Владимир Путин Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин лично протестировал и оценил новый автомобиль Volga "К 50".

Глава государства за рулем нового автомобиля проехал от одного цеха нижегородского производственного кластера к другому в сопровождении представителя компании.

Перед этим президенту рассказали о характеристиках новой линейки автомобилей Volga. Президент лично сначала протестировал водительское сиденье, а затем и пассажирское.

После того, как президент приехал на Volga "К 50", журналисты спросили его мнение об автомобиле. Путин отметил, что "в салоне мягко и тихо". "Управлять очень хорошо", - добавил президент.

Глава государства в пятницу посещает Нижний Новгород с рабочей поездкой.

Представитель компании отметила, что Volga создается не просто как автомобиль, а создается действительно производственная экосистема, которая не будет зависеть от импорта. "Наша задача продолжать работать над оптимизацией стоимости, над оптимизацией логистики, чтобы дать нашим клиентам действительно экологичный автомобиль, очень комфортный, но по приемлемой цене", - сказала представитель компании.

Помимо кроссовера "K 50", на котором он оставит свою подпись, президент осмотрел и седан "С 50".