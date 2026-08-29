ВСУ 86 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 86 атаках со стороны ВСУ по территории региона за прошедшие сутки.

Как он написал в своем канале в Мах в субботу, удары были совершены по 15 округам. ВСУ семь раз обстреляли регион с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня, а также четыре раза сбросили взрывные устройства с БПЛА.

За сутки в регионе сбиты и подавлены 125 беспилотников.

Шуваев сообщил, что в результате атак ВСУ погибли двое мужчин. Также в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в Ракитянском округе 14 августа. 14 человек, среди которых двое детей, получили ранения.

"По уточненным данным, возраст мальчиков - 9 и 11 лет. В тяжелом состоянии они госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Четверо взрослых также получают медицинскую помощь в стационаре, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии", - добавил он.

Накануне сообщалось, что в поселке Красная Яруга в результате взрыва неустановленного взрывного устройства 10-летний мальчик получил травматическую ампутацию кисти и множественные осколочные ранения ног. Второй мальчик, 13 лет, также получил множественные осколочные ранения ног. В тяжелом состоянии дети были доставлены в больницу.