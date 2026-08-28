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В Шебекине еще два человека пострадали от ударов БПЛА

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Шебекине в результате новых атак беспилотников пострадали еще два человека, сообщил оперштаб Белгородской области.

Мужчина получил слепое осколочное ранение мягких тканей головы при детонации FPV-дрона о дорожное полотно. Ему оказана помощь в больнице, он отпущен домой.

Женщина пострадала при взрыве дрона на парковке социального объекта. В городской больнице № 2 Белгорода у нее диагностировали акубаротравму. Лечиться она будет амбулаторно.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от взрыва FPV-дрона пробиты крыши частного дома и хозпостройки. В селе Ржевка дрон сдетонировал на территории частного дома - посечены кровля, фасад и хозпостройка.

В хуторе Семейный Ракитянского округа в результате атак FPV-дронов разрушены кровля, окна и фасад социального объекта.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 августа 2026 года Военная операция на Украине
Шебекино Белгородская область Новая Таволжанка Ржевка
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