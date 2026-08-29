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Режимы ЧС введены в Аксайском районе Ростовской области и в районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Власти Аксайского района Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в границах поврежденных зон после ночной атаки БПЛА, сообщил глава района Константин Доморовский.

"В связи с вражеской атакой с использованием БПЛА, повлекшей взрывы, последующее возгорание, а также повреждение зданий, строений и транспортных средств, постановлением администрации Аксайского района с 7:00 мск 29 августа в границах зон повреждений на территории Аксайского городского поселения, Большелогского сельского поселения и Ленинского сельского поселения Аксайского района введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Кроме того, локальный режим ЧС ввели в границах Пролетарского района Ростова-на-Дону после ночной атаки беспилотников, сообщил глава города Александр Скрябин.

"Проведено внеочередное заседание КЧС. Заслушан доклад начальника Управления по делам ГО и ЧС города (...) по ликвидации последствий воздушной атаки минувшей ночью в Пролетарском районе города. Повреждения получили два многоквартирных дома. Все возгорания, возникшие в результате атаки, ликвидированы. Принято решение: ввести режим ЧС в границах домов, где нанесен ущерб после падения БПЛА", - написал Скрябин в своем канале в Мах.

Он поручил организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, обход для фиксации ущерба и прием заявлений на оказание материальной помощи у пострадавших граждан.

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"Коммунальным службам города поставлена задача оказать помощь жителям поврежденных домов в восстановлении подачи коммунальных ресурсов и приступить к уборке прилегающих территорий места происшествия", - добавил Скрябин.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о семи пострадавших в результате атак ВСУ на регион, в их числе двое детей.

Мэр Ростова-на-Дону также сообщал о повреждении двух многоквартирных домов в городе.

Кроме того, обломки БПЛА обнаружены на территории складских помещений в Аксайском районе региона, где произошло возгорание в лесополосе этого муниципалитета.

В Багаевском районе повреждены частные дома.

Ростовская область Аксайский район Ростов-на-Дону
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