Семь человек пострадали в Ростовской области из-за воздушной атаки

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о семи пострадавших в результате атак ВСУ на регион, в их числе двое детей.

"В Ростове-на-Дону госпитализированы 4 человека - двое взрослых и двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии (...) В Аксайском районе за медицинской помощью обратились 3 человека", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Ранее мэр Ростова-на-Дону сообщил о повреждении двух многоквартирных домов в городе, губернатор уточнил, что в данный момент ведется эвакуация жителей.

Кроме того, обломки БПЛА обнаружены на территории складских помещений в Аксайском районе региона, также произошло возгорание в лесополосе этого муниципалитета.

В Багаевском районе повреждены частные дома, добавил Слюсарь.