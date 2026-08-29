Двое подростков насмерть разбились на питбайках в Карелии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах гибели двух подростков в ДТП в Карелии, сообщает пресс-служба ведомства в своем канале в Max в субботу.

"В городе Пудоже Республики Карелия произошло столкновение двух питбайков, которыми управляли подростки 14 и 17 лет. От полученных травм несовершеннолетние скончались", - говорится в сообщении.

Следственными органами СКР по Карелии организована процессуальная проверка.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Карелии, смертельное ДТП произошло в пятницу, 28 августа, в Пудоже, на объездной дороге, ведущей на старый карьер. По версии полиции, оба подростка находились за рулем питбайков, не справились с управлением и столкнулись друг с другом.