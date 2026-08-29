Военные РФ сообщили о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Группировка "Восток" за сутки продвинулась в глубину обороны ВСУ, на ряде направлений в зоне СВО войска улучшили положение, сообщили в субботу пресс-центры российских группировок.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Листовка, Барвиновка, Общее, Розовка и Никольское", - сказал офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

По его словам, в течение суток армия Украины потеряла здесь более 325 военных, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, семь станций спутниковой связи Starlink, 45 беспилотников и 35 пунктов управления беспилотной авиацией.

"Южная" группировка за сутки улучшила положение по переднему краю и нанесла удары по четырем бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Николаевки, Высокой Ивановки и Красного Молочара, сказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Он заявил, что в течение суток потери украинской армии составили: до 205 военнослужащих, 24 автомобиля, артиллерийское орудие, 43 пункта управления БПЛА, 42 наземных робототехнических комплекса, восемь складов с запасами материальных средств, 65 дронов и 121 тяжелый БПЛА коптерного типа.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожена 31 антенна связи и БПЛА, поражено 23 пункта управления БПЛА, сбито 19 беспилотников противника", - отметил Астафьев.

Группировка войск "Север" за сутки улучшила тактическое положение и нанесла удары по двум бригадам ВСУ и бригаде территориальной обороны в Сумской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

"В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригады ВСУ и трех бригад территориальной обороны в районах Лозовой, Великой Писаревки, Приколотного, Дорошенково и Соснового Бора", - сказал он.

По его данным, потери ВСУ составили: более 215 военных, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, зенитная установка, станция радиоэлектронной борьбы ВСУ, 32 пункта управления БПЛА, 166 дронов, 28 тяжелых боевых дронов R18 и 14 наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, за сутки нанесла удары по четырем бригадам ВСУ, двум штурмовым полкам ВСУ, бригаде морской пехоты и двум бригадам Нацгвардии, сказал представитель группировки Александр Савчук.

По его словам, потери армии Украины за сутки составили: более 355 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart.

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма сообщил, что подразделения группировки в течение суток заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ и бригады теробороны.

"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбито в воздухе 110 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 92 тяжелых боевых гексакоптера и четыре барражирующих боеприпаса противника", - сказал он.

По данным Бигмы, потери ВСУ за сутки составили: свыше 210 военных, бронетранспортер М-1117 производства США, 18 автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Богдана", артиллерийское орудие "Богдана-Б", три миномета, станция радиоэлектронной борьбы, 51 пункт управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink, три квадроцикла, 31 робототехнический комплекс и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Представитель группировки войск "Днепр" Андрей Клинов сообщил, что в течение суток группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад в районе населенных пунктов Орехов и Преображенка, потери армии Украины составили: до 45 военнослужащих, 16 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.