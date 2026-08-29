Гарвард согласился выплатить $53 млн по иску о проданных управляющим морга органах

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Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Гарвардская медицинская школа выплатит $53 млн по иску родственников доноров, чьи останки продавались на черном рынке бывшим руководителем морга.

Как сообщает Associated Press, руководство факультета назвало действия бывшего управляющего Седрика Лоджа гнусным и отвратительным предательством ценностей медицинского сообщества.

Иск подали 47 родственников доноров, чьи органы, предположительно, были выставлены на продажу. Сами доноры завещали свои тела для исследований и занятий по анатомии.

Гарвард признал, что установить точно, чьи именно останки украл Лодж, невозможно.

В прошлом году его приговорили к восьми годам заключения за кражу и последующую перепродажу человеческих органов. По данным властей, Лодж перепродавал кожу, ткани мозга, руки и лица от трупов. По словам прокурора, в одном случае он продал кожу, которую предполагалось после дубления использовать для обложки книги.

Помогавшая ему жена получила год тюрьмы. Также сроки получили шестеро покупателей.

Как отмечает АР, обычно, когда в Гарвардскую медицинскую школу жертвуют тело для научных или образовательных целей после использования останки отдают родственникам или кремируют. Лодж забирал части тела перед кремацией.