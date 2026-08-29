Поиск

Гарвард согласился выплатить $53 млн по иску о проданных управляющим морга органах

Гарвард согласился выплатить $53 млн по иску о проданных управляющим морга органах
Фото: Craig F. Walker/The Boston Globe via Getty Images

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Гарвардская медицинская школа выплатит $53 млн по иску родственников доноров, чьи останки продавались на черном рынке бывшим руководителем морга.

Как сообщает Associated Press, руководство факультета назвало действия бывшего управляющего Седрика Лоджа гнусным и отвратительным предательством ценностей медицинского сообщества.

Иск подали 47 родственников доноров, чьи органы, предположительно, были выставлены на продажу. Сами доноры завещали свои тела для исследований и занятий по анатомии.

Гарвард признал, что установить точно, чьи именно останки украл Лодж, невозможно.

В прошлом году его приговорили к восьми годам заключения за кражу и последующую перепродажу человеческих органов. По данным властей, Лодж перепродавал кожу, ткани мозга, руки и лица от трупов. По словам прокурора, в одном случае он продал кожу, которую предполагалось после дубления использовать для обложки книги.

Помогавшая ему жена получила год тюрьмы. Также сроки получили шестеро покупателей.

Как отмечает АР, обычно, когда в Гарвардскую медицинскую школу жертвуют тело для научных или образовательных целей после использования останки отдают родственникам или кремируют. Лодж забирал части тела перед кремацией.

Гарвард США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кабмин продлил запрет на экспорт дизтоплива производителями до 30 сентября

Порядка 17,6 млн школьников сядут за парты 1 сентября

Тамбовские власти поддержат селлеров, пострадавших при пожаре на складе Wildberries

 Тамбовские власти поддержат селлеров, пострадавших при пожаре на складе Wildberries

Гарвард согласился выплатить $53 млн по иску о проданных управляющим морга органах

 Гарвард согласился выплатить $53 млн по иску о проданных управляющим морга органах

Один человек погиб, трое пострадали в Запорожской области из-за ударов ВСУ

Режим беспилотной опасности сняли в Тюменской области

Аэропорт "Домодедово" вернулся к штатной работе

Кабин РФ выделил более 9,7 млрд руб. на субсидирование перевозок продукции АПК

 Кабин РФ выделил более 9,7 млрд руб. на субсидирование перевозок продукции АПК

Режим беспилотной опасности ввели в Тюменской области

Три человека погибли, девять ранены при атаках ВСУ в Белгородской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11447 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3591 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов