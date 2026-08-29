Один человек погиб, трое пострадали в Запорожской области из-за ударов ВСУ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб, трое получили ранения в Запорожской области в результате украинских ударов за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в субботу.

"За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак по мирным населенным пунктам и гражданским объектам. К сожалению, есть погибший и раненые", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, около села Константиновка дрон атаковал гражданский грузовик, погиб человек.

Около села Червоногорка беспилотник ударил по легковой машине, ранены два человека. В селе Орлянское при аналогичных обстоятельствах также ранен человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.