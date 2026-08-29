Порядка 17,6 млн школьников сядут за парты 1 сентября

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Порядка 17,6 млн школьников пойдут в российские школы в новом учебном 2026/2027 году, из них 1,5 млн первоклассников, система образования готова, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"День знаний - это праздник, затрагивает практически каждую семью в нашей стране. В школы пойдут 17 млн 600 тыс. школьников, из них 1,5 млн первоклассников", - сказал он в субботу в ходе открытия новых объектов образования в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, система образования готова к началу учебного года, завершены все необходимые мероприятия, выстроено единое образовательное пространство.

"Все школы работают по единым федеральным программам, переходят на единые государственные учебники", - отметил министр.

Он добавил, что система образования реагирует на вызовы, поэтому с нового учебного года вводится предмет для пятых-одиннадцатых классов "Искусственный интеллект и информационная безопасность".

Кроме того, в этом учебном году вводится предмет о героях России, в том числе героев специальной военной операции, предмет "Духовно-нравственная культура России".

"Вы поручали держать на особом контроле, помогать регионам, которые оказались под стихией наводнения, в Республике Дагестан, Чеченской Республике. Как вы и поручали, все школы, 123, которые требовали капитального ремонта, будут открыты к 1 сентября в Республике Дагестан. А семь новых школ будет построено, причем две из них также откроются к 1 сентября", - сообщил Кравцов.