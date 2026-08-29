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Тамбовские власти поддержат селлеров, пострадавших при пожаре на складе Wildberries

Тамбовские власти поддержат селлеров, пострадавших при пожаре на складе Wildberries
Фото: AP/TAСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Тамбовской области по поручению главы региона Евгения Первышова разработан комплекс мер поддержки предпринимателей, чья деятельность пострадала после пожара на складе Wildberries в Котовске, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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"Пакет "Бизнес-солидарность" охватывает финансовые, юридические, маркетинговые и консультационные аспекты, чтобы помочь предпринимателям сохранить занятость и непрерывность деятельности", - говорится в сообщении.

Меры системно охватывают ключевые зоны уязвимости бизнеса: ликвидность, операционные расходы, информационную видимость и правовую безопасность, отметили в пресс-службе.

Ранее Первышов отмечал, что пожар, возникший после атаки украинских беспилотников на Котовск в ночь на 26 августа, полностью уничтожил логистический центр Wildberries. Два человека пострадали.

Первоначально сообщалось о возгорании на площади 40 тыс. кв. м, затем площадь пожара превысила 100 тыс. кв. м. На складе была проведена заблаговременная эвакуация. По данным компании, прием новых поставок товаров на указанном объекте не осуществлялся.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте.

Атака на объект Wildberries в Котовске стала второй по счету. Как сообщалось, в ночь на 18 июля после атаки БПЛА на логоцентр погибли семь сотрудников склада Wildberries, пострадали ещё 25.

Логистический центр Wildberries открылся в Котовске в 2025 году.

Wildberries СКР Котовск Тамбовская область Евгений Первышов
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