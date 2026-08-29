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Подросток и доброволец ранены при атаках БПЛА в Белгородской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Доброволец пожарной дружины и подросток пострадали при атаках украинских дронов на автомобили в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в субботу.

"В Корочанском округе в районе села Ломово беспилотник атаковал автомобиль добровольной пожарной команды. Водителя со множественными осколочными ранениями лица, живота и бедра бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

В Белгородском округе в посёлке Октябрьский при атаке дрона на автомобиль 15-летняя девушка получила поверхностные осколочные ранения лица. Пострадавшей оказывают помощь в районной больнице, для дальнейшего обследования она будет направлена в детскую областную клиническую больницу.

В Шебекинском округе в селе Белянка в результате прилёта боеприпаса по предприятию частично разрушено складское помещение с последующим возгоранием. В селе Графовка от взрыва FPV-дрона сгорел трактор. В городе Шебекино дрон сдетонировал о дорожное полотно - повреждены остекление в МКД и три машины.

В посёлке Волоконовка беспилотник атаковал коммерческий объект - повреждены оборудование, фасад, навес и автомобиль.

Белгородская область
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