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Два человека получили акубаротравмы при детонации БПЛА под Белгородом

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Два мирных жителя ранены при взрыве украинского дрона на территории частного дома в пригороде Белгорода, в двух муниципалитетах повреждены два объекта инфраструктуры, сообщил оперативный штаб региона в воскресенье.

"В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате детонации БПЛА на территории частного дома пострадали два мирных жителя. Мужчина с осколочным ранением руки и женщина с акубаротравмой доставлены в Октябрьскую районную больницу", - говорится в сообщении.

Оперштаб уточнил, что после оказания первой медицинской помощи мужчину транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода, женщина продолжит дальнейшее лечение амбулаторно.

На месте взрыва повреждены четыре частных дома и полностью сгорел легковой автомобиль. При атаке еще одного дрона произошло возгорание легкового автомобиля.

"В городе Грайворон FPV-дрон атаковал объект инфраструктуры и административное здание - повреждены окна и оборудование. В связи с повреждениями возможны перебои в работе проводной связи и системы оповещения. Специалисты оценивают нанесенный ущерб и в ближайшее время приступят к восстановлению", - сообщил оперативный штаб.

Также в Белгороде при ударе БПЛА повреждения получил коммерческий объект.

В Шебекино FPV-дрон ударил по административному зданию - повреждено остекление. В хуторе Ржавец Шебекинского округа в результате атаки БПЛА на территории предприятия повреждена стена здания.

В селе Бобрава Ракитянского округа из-за детонации дрона повреждён объект инфраструктуры.

В селе Казинка Валуйского округа БПЛА атаковал территорию предприятия, в результате чего повреждены фасад и кровля складского помещения.

Белгород Белгородская область
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