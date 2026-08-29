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Пять женщин, включая двух фельдшеров, ранены из-за атак БПЛА на Белгородчине

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пять мирных жителей, среди которых сотрудники скорой помощи, пострадали при атаках украинских дронов в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в субботу.

"В поселке Октябрьский Белгородского округа от детонации дрона женщина получила осколочное ранение шеи и голени. Во время транспортировки раненой в стационар FPV-дрон атаковал автомобиль скорой. Две женщины-фельдшера получили осколочные ранения, одна из них находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, все пострадавшие были доставлены в районную больницу и после оказания помощи будут переведены в областную больницу.

При ударах еще нескольких дронов в поселке повреждены автобус, автомобиль и гараж. В поселке Разумное при взрыве FPV-дрона на парковке предприятия посечены три машины.

В городе Шебекино дрон нанес удар по многоквартирному дому. Бойцы самообороны доставили женщину со слепым осколочным ранением бедра в местную больницу. В доме повреждено остекление.

В поселке Ракитное вследствие детонации FPV-дрона пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в больницу, где у нее было диагностировано осколочное ранение ноги. После оказания помощи бригада скорой транспортирует ее в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Кроме того, в Грайворонском округе в селе Гора-Подол при атаке дрона поврежден ангар.

Белгород Грайворонский округ Белгородский округ
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