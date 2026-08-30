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Ярославский аэропорт временно закрыт, Череповецкий - работает по согласованию

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт Ярославля временно закрыт на прием и выпуск рейсов, сообщили в Росавиации.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

"Аэропорт Череповец принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в Max.

Череповец Росавиация Ярославль
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